Karantina sürecini verimli geçirin

Korona virüsün yol açtığı Kovid-19 salgını, tüm dünyada yaşam şekillerini etkiledi. Sportif, sosyal, kültürel organizasyonların iptal edilmesi, alışveriş merkezlerinin kapatılması, okulların tatil edilmesi ile "evde birlikte zaman geçirme" kavramını hatırladık. Tüm bu gelişmelerin herkesin hayatında köklü değişikliklere yol açtığını belirten uzmanlar, evde geçirilecek zamanın daha verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.



TAHAMMÜL AZALIYOR

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, gündelik yaşamdaki bu değişikliklerin ruh sağlığını etkilediğini söyledi. Evde uzun süre kalmanın stres ve sıkıntıyı artırma riski olduğunu belirten Öztekin, "Öncelikle düzenli bir uyku ve sağlıklı bir beslenme gerekiyor. 7-8 saatlik bir uyku, bağışıklık sistemini güçlendirip vücudun direncini artıracaktır. Örneğin devamlı bir arada olan evli çiftler birbirlerini çok sevseler de birbirinin hatalarını, eksik taraflarını daha fazla görmeye başlar. Tahammül azalır. Burada ilişkiyi en koruyucu faktör eşlerin farklı şeylerle uğraşmasıdır" önerilerinde bulundu.

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