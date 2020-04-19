Kestane kan şekerini dengeler

Kestane içindeki karbonhidratlar, lif oranı yüksek olduğu için basit karbonhidratlar gibi diyabete, kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkartmaz. İçerdiği yüksek karbonhidratın kompleks olması sebebiyle emilimi yavaşlatarak kan şekerini dengeler.Vücuda enerji vermelerinin yanı sıra, her fırsatta enerji depolamak, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermek için kestane tüketmek uzmanlar tarafından önerilmektedir.

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