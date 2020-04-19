Kestane içindeki karbonhidratlar, lif oranı yüksek olduğu için basit karbonhidratlar gibi diyabete, kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkartmaz. İçerdiği yüksek karbonhidratın kompleks olması sebebiyle emilimi yavaşlatarak kan şekerini dengeler.Vücuda enerji vermelerinin yanı sıra, her fırsatta enerji depolamak, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermek için kestane tüketmek uzmanlar tarafından önerilmektedir.
Kestane kan şekerini dengeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.