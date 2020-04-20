2020 fitre miktarı ne kadar? Diyanet'ten açıklama...

Fitre miktarı ne kadar? 2020 fitre miktarı belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş fitre miktarını açıkladı. Peki fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar 2020 fitre miktarını araştırıyor. Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş 2020 fitre miktarını açıkladı. Bayrama ulaşan Müslümanların verdiği sadakayı ifade eden fitre, kişi tarafından bakmakla yükümlü olmadığı yoksul kişilere verilir. Peki 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman verilir? İşte merak edilenler...

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

2020 YILINDA FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu yılki fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği hatırlatıldı.

Erbaş: "Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir." açıklamasında bulundu.