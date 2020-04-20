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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 20 Nisan Pazartesi!

canlı izle !

EBA TV canlı izle 20 Nisan Pazartesi!

20.04.2020, 08:55

Kovid 19 pandemisi nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerine yöntemi ile üzerinden devam ediyor. 'a kadar devam edecek olan uygulama ile öğrenciler derslerinden geri kalmadığı gibi tekrar şansı da elde edebiliyorlar. İşte EBA TV canlı izleme sayfası...

Ülkemizde de etkisini gösteren Kovid 19 pandemisi nedeniyle öğrenciler eğitimlerine EBA TV ile uzaktan devam ediyor. İlk vakanın görülmesnin hemen ardından alınan önlemler kapsamında öğrenciler 30 Nisan'a kadar eğitimlerini uzaktan eğitim şeklide sürdürecek. İşte 20 Nisan Pazartesi EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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