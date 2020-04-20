Evde çocuklarınızla oyun oynayın

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüsü önlemleri kapsamında sürdürülen uzaktan eğitimle beraber, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte evde geçirdiği zamanda, çocuklar ve diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamak amacıyla Uzaktan Eğitim Yakından İlgi Seti hazırladıklarını anımsattı. Bu sete 'Kriz Durumunda Oyun' başlıklı yeni bir kılavuz eklendiğini belirten Selçuk, ebeveynlere çocuklarıyla 'oyun oynama'ları tavsiyesinde bulundu. Uzaktan Eğitim Yakından İlgi setinin işlevinin çok büyük olduğunun altını çizen Selçuk, "Oyun çocukların dilidir. Oyun, çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Velilerimiz de çocukluklarında oyunlarla büyüdüler. Çocuklarımızın oyun dilini biliyorlar. Kriz durumlarında ise oyunun iyileştirici bir rolü vardır. Çocukların kaygı ve korkuları ile baş edebilmelerine, normale dönüldüğünü hissetmelerine, rahatlamalarına ve moral düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu. 'Kriz Durumunda Oyun' başlıklı kılavuz, Bakanlığın 'meb. gov.tr' internet adresinden erişime açıldı.