İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 20 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Nisan Pazartesi hava durumu...

MARMARA Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu İSTANBUL °C, 18°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu KOCAELİ °C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu