Meme kanserine karşı yılda 1 kez mamografi

Gözde Kuşadası Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergün Temiz, günümüzde her 8 kadından birinde görülen meme kanserinde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını söyledi. Meme kanserine neden olan etkenlerin başında genetik yatkınlık olduğunu belirten Temiz, ailesinde meme kanseri olanların riskli grupta yer aldığını ve mutlaka tarama testlerinden geçmesi gerektiğini dile getirdi. Tanı koyarken meme muayenesi, mamografi, ve biyopsi yöntemlerinin uygulandığını kaydeden Op. Dr. Ergün Temiz, tedavide ise cerrahi müdahale ve ilaç kullanıldığını belirtti.

KENDİ KENDİNE MUAYENE

Tanıdan sonra sağaltım tedavisi uygulandığını kaydeden Dr. Temiz, "MR taramasının ardından hastalığın evresine göre cerrahi müdahale gerekebilir. Onkoloji cerrahisi multi disipliner bir çalışma yapılmasını gerektirir. Radyolog, anestezist ve onkoloji uzmanlarının birlikte tedavi süreçlerini yönetmesi gerekir" dedi. 20-39 yaş aralığında aylık kendi kendine meme muayenesi ve yılda 1 kez uzman doktor muayenesi yapılması gerektiğini hatırlatan Temiz, "40 yaşın üstündeki hastalarda aylık kendi kendine meme muayenesi, yılda 1 kez doktor muayenesi, yılda 1 kez mamografi çekilmesi önemlidir" dedi.