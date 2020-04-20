Ödemin en büyük ilacı bol su içmek

Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, “Böbrek ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar, kalp-damar hastalıkları ödemin nedenleri arasında sayılabilir. En iyi çözüm bol su içilmesi” dedi.

Korona virüs salgını sürecinde beslenmeye dikkat edilmesi ve bol su tüketilmesi gerektiğini söyleyen Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, havaların ısınmasıyla beraber yaygın olarak görülen ödem oluşumunun farklı hastalıkların da habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Artan, ödem oluşumunun vücutta su tutulması olarak tanımlandığını; hücre içi sıvının hücre dışına çıkmasıyla doku aralarında ve cilt altında sıvı birikmesiyle meydana geldiğini söyledi.

KALP HASTALIKLARI

Ödemin, ciddi hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çeken Diyet Uzmanı Gözde Artan, "Özellikle böbrek ve karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar, kalp-damar hastalıkları ödemin nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca kadınlarda regl dönemi öncesi ve sırasında, menopoz döneminde, beslenmeye bağlı olarak, yetersiz su tüketimiyle ve fiziksel aktivite yetersizliğinde de ortaya çıkan bu problem, tartıda kilo artışı olarak görülebiliyor" diye konuştu. Artan, özellikle diyette olanların sıklıkla karşılaştığı ödem sorununun giderilmesi için yapılması gerekenleri de sıraladı: "Ödemin en önemli nedenlerinden biri yetersiz su tüketimidir. Bir kişinin içmesi gereken su miktarı kilo başına 30 ml'dir. Örneğin 60 kg. olan bir kişinin günde en az 2.5 litre su tüketmesi gerekir. Eğer gün içerisinde çok fazla çay, kahve ve kafeinli içecek tüketimi varsa su tüketimini artırın. Yemeklerinizi pişirirken az tuz kullanın, yemeklerinize tuz yerine, baharatlarla tat vermeyi deneyin.

AŞIRI TUZ KULLANMAYIN

Aşırı tuz içeren turşular, salamura gıdalar ve konserve tüketimine dikkat edin. Tam buğday, tam tahıl, çavdar ve bulgur gibi glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi, ödem oluşumunu azaltacaktır. Haftada en az 3 - 4 kez, 30 - 45 dakika arası bir yürüyüşü ya da sevdiğiniz bir sporu hayatınıza katmalısınız. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, vücuttan fazla suyun atılımına yardımcı olmaktadır. Kahvaltılarınıza, salatalarınıza maydonoz, roka, dereotu ve salatalık gibi besinleri de ekleyin."