Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya (28) otomobil çarptı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ceyda Çorbacı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Ceyda Çorbacı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü M.K.Y'yi gözaltına aldı.
Otomobilin çarptığı Elif kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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