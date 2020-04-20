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Otomobilin çarptığı Elif kurtarılamadı

Otomobilin çarptığı Elif kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Ceyda Çorbacı'ya (28) otomobil çarptı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ceyda Çorbacı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Ceyda Çorbacı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, otomobil sürücüsü M.K.Y'yi gözaltına aldı.

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