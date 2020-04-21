23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı gün kaldı. Vatandaşlar 23 Nisan tatili kaç gün, 24 Nisan tatil mi merak ediyor. Bilindiği üzere düzenlenen kabine toplantısının ardından belirtilen tarihler aralığında koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Peki 24 Nisan Cuma tatil mi? İşte merak edilenler...

23 Nisan tatili kaç gün? 24 Nisan Cuma resmi tatil mi? soruları merakla araştırılıyor. Kabine toplantısının ardından açıklanan kararda 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hal böyle olunca belirlenen kişi ve kurumlar dışındaki kişilere dışarı çıkma kısıtlaması kapsamında olacak. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün sürecek? 24 Nisan Cuma resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

24 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 nisan 2020 cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.