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Haberler Yaşam Aynı falezlerden yine atladı

Aynı falezlerden yine atladı

Aynı falezlerden yine atladı
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Antalya'da illegal bahiste yaklaşık 2 milyon lirasının internet ortamında çalındığını, bu nedenle ailesiyle arasının bozulduğunu ileri süren D.Y. (30), 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Hafif yaralanan D.Y'nin, 4 yıl önce de aynı noktadan denize atladığı ortaya çıktı. D.Y. tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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