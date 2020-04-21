Aynı falezlerden yine atladı

Antalya'da illegal bahiste yaklaşık 2 milyon lirasının internet ortamında çalındığını, bu nedenle ailesiyle arasının bozulduğunu ileri süren D.Y. (30), 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Hafif yaralanan D.Y'nin, 4 yıl önce de aynı noktadan denize atladığı ortaya çıktı. D.Y. tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.