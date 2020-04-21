Babanın tehlikeli oyunu

Oyun diye yola çıkılmıştı. Ancak görüntüler, daha çok ölüme davet niteliğindeydi. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bir baba çocuğunun hayatını tehlikeye attı. Görüntü İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Çeken de gördüğü manzaraya inanamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Telefonunun kayıt tuşuna bastı. Ve sorumsuzluğu kaydetti. Sürücü koltuğunda oturan baba arkasına iple bağladığı oyuncak arabayı metrelerce çekti. Oyuncak arabanın üstünde de bir çocuğu oturuyordu. İlk başta yol boş gibi gözükse de öyle değildi. Arabalar geçmeye başlayınca tehlike ikiye katlandı. Bir ara çocuk karşı yönden gelen arabanın altın kalma tehlikesi bile atlattı. Ancak baba bu sorumsuz oyunu devam ettirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen baba gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çeken görüntüler üzerine babanın ehliyetine el konuldu. Trafik cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için idari para cezası kesildi.