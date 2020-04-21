BİLFEN 20.5 bin öğrenciye online eğitim veriyor

BİLFEN Okulları, Milli Eğitim'in Kovid-19'a karşı aldığı önlemler kapsamında, eğitim ve öğretim sürecini online olarak sürdürüyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde uzaktan eğitim programına tam zamanlı başlayan Bilfen Okulları; 20 bin 500'ü aşkın öğrencisinin katılımıyla uzaktan eğitimi başarıyla yürütüyor. Bilfen Okulları'nın uzaktan eğitim platformunda anaokulundan 12. Sınıfa, tüm sınıf düzeylerinde konu anlatım videoları, tekrar testleri, testlere ilişkin soru çözüm videoları ve okul öncesi dahil olmak üzere yaş düzeyine uygun animasyonlar ve videolarla desteklenen binlerce etkin içerik yer alıyor.

BÜTÜN DERSLER DAHİL

BİLFEN Bilişim Teknolojileri Müdürü Güray Kaymaz, "Uzaktan eğitime yönelik offline videolar, online eğitim, sınav, kayıt, veli semineri ve zümre çalışmaları gibi hizmetlerle sanal bir okul kurduk. Öğrencilerimiz temel derslerin yanında resim, müzik, beden eğitimi gibi dersleri de bizzat öğretmenlerinden alabilmekte, rehberlik görüşmelerini yapabilmekteler" dedi.