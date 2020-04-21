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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 21 Nisan Salı!

canlı izle !

EBA TV canlı izle 21 Nisan Salı!

21.04.2020, 08:51

tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci yöntemi ile derslerini üzerinden alıyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim yönteminin uzatılıp uzatılmayacağı da henüz net değil. İşte EBA TV canlı izleme sayfası...

Koronavirüs salgını sonrası ülkemizde eğitim alanında hemen tedbirler alınmaya başladı. O tedbilerin başında da uzaktan eğitim yöntemi geldi. Bu sayede öğrenciler EBA TV ile uzaktan eğitimlerini alabilecekler. İşte 20 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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