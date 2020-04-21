EBA TV canlı izle 21 Nisan Salı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim yöntemi ile derslerini EBA TV üzerinden alıyor. 30 Nisan'a kadar devam edecek olan uzaktan eğitim yönteminin uzatılıp uzatılmayacağı da henüz net değil. İşte 21 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

Koronavirüs salgını sonrası ülkemizde eğitim alanında hemen tedbirler alınmaya başladı. O tedbilerin başında da uzaktan eğitim yöntemi geldi. Bu sayede öğrenciler EBA TV ile uzaktan eğitimlerini alabilecekler. İşte 20 Nisan Salı EBA TV canlı izleme sayfası... EBA TV İlkokul CANLI YAYIN EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN EBA TV Lise CANLI YAYIN