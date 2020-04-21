Kanser hastası kadına kan bağışı

Korona virüs sebebiyle hastanelerden uzak durulurken Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Hasan Akgündüz ve Nihat Erli isimli iki genç, hastanede kanser tedavisi gören Nebiye Canol'a kan vermek için seferber oldu. Hastanede kan bağışında bulunan Akgündüz ve Erli, insanlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

KAZIM YÖRÜKCE