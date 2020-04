Sebze, meyve balık ve beyaz et tüketin

Oruç tutarken uzun süre aktif çalışmayan mideye ağır yiyeceklerle yüklenilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Efsun Karabudak, “Hazmı kolay, kana geç karışan meyve ve zeytinyağlı sebzeleri, balık ve beyaz eti, salatayı, kepekli ekmeği tercih edin” dedi.

Diyet ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, "Ramazan'da güneşin doğması ve batması arasındaki sürede aç kalıp, sahurda ise bilinçsizce bir beslenme, özellikle korona virüsüyle mücadele günlerinde bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bu yüzden Ramazan'da sahur, doğru beslenmek için en dikkat edilmesi gereken öğün" dedi.

DİYABETE DİKKAT EDİN

Ramazan'da beslenme konusuna değinen Gaziantep SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Karabudak, korona virüsüyle savaşmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini söyleyerek, "Yanlış beslenme, enerji alımı ve vücut ağırlığında dengesizliklere, kan şekerinde oynamalara, vücut ısısının düşmesine, titreme ve mide-sindirim problemlerine, halsizliğe, bağışıklığın zayıflamasına, diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıklarına neden olur" dedi.

HAFTADA 2 KEZ BALIK

Karabudak, "Ramazan'da uzun süre aktif çalışmayan mideye aniden ağır yiyeceklerle yüklenmek, hazımsızlıkla birlikte, tansiyon yükselmesine, nörolojik hormonların hızlı salgılanmasına yol açacağından sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Genelde oruç tutanların kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı, börek, çörek tüketimleri artarken; sebze, meyve, beyaz et, balık ve süt ürünleri tüketimleri azalıyor. Oysa yavaş sindirilen, kana geçiş hızı düşük esmer tahıl ürünleri, sebze ve salata tercih edilmelidir" dedi. Yağlı besinlerin tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Karabudak, "Hazmı kolay, posa içeren sebze, meyve ve kepekli ekmek tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalı. Çay veya kahve yemekten en az 30 dakika sonra tüketilmeli. Zeytinyağlı ve etli sebze yemekleri dışında bulgur veya kepekli pirinçten yapılmış pilav, kepekli makarna, haftada iki kere mutlaka fırınlanmış, ızgara veya buğulama balık, yağı görünmeyecek kadar kırmızı et, derisiz tavuk eti, kuru baklagiller tercih edilmelidir.

TATLILARDAN UZAK DURUN

Bağırsak problemi olanlar çorba, yoğurt gibi besinlerine kepek ilavesi yapabilecekleri gibi tam tahıllı ekmek de tercih edebilirler. Ana yemeğin yanında yoğurt, ayran, cacık, zeytinyağı ile hazırlanmış salatalar tüketilebilir. İftarda da aşırı yüklenilmeden sofradan kalkılmalıdır. Bir süre ara verildikten sonra ikinci bir öğün tüketilebilir. Bu öğünde iftarda tüketilmemiş olan sütlü ve meyveli tatlılardan küçük porsiyonlar veya taze meyveler tercih edilebilir. Çerezler, cipler, Sebze, meyve balık ve beyaz et tüketin iliği nakli olanlar, sık ve devamlı ilaç kullanmayı gerektiren ağır kalp, böbrek, karaciğer hastaları, ağır diyabetliler, mevcut bir hastalığın oruç sebebiyle daha da ağırlaşabileceği ya da sıhhatin bozulacağından endişe edilen tüberküloz ve diğer ateşli hastalıkları olanlar, kronik hastalıkları bulunanlar, hekim tavsiyesiyle oruç tutmayabi Prof. Dr. Cevdet Erdöl makarbörek, ri pastalar ve kızartılarak hazırlanmış yağlı hamur tatlıları gibi yağlı besinlerin tüketimi yerine leblebi, kuru ve taze meyveler tercih edilmelidir" dedi.