TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte izlenecek adımlar...

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanacak. Bu nedenle TRT 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocukların kendilerine gönderdikleri videoları ekranlarda yayınlayacak. Peki TRT 23 Nisan video gönderme işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan evlerde kutlanacak. TRT'de bu nedenle çocukların kendilerine gönderdiği videoları ekranlarda yayınlayacak. Peki TRT 23 Nisan video gönderme işlemi nasıl yapılır? İşte izlenecek yollar...

23 Nisan video gönderme işlemi şu adımlardan oluşacak;



1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.



2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.



3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.



4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.

Aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra açılan ekrandan;



1-Ad-Soyad bölümü doldurulmalı.

2-E-Posta adresi girilmeli.

3-Cep telefonu yazılmalı.

4-Yüklenecek videonun boyutu 250 MB'yi geçmemeli.

5-Velinin TC Kimlik Numarası

6-Velinin adı soyadı

7-Çocuğun kimlik numarası

8-Çocuğun adı soyadı

9-Çocuğum yaşı

10-Yaşanılan il

11-Yaşanılan ilçe bilgileri

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Bu bilgiler girildikten sonra "Yukarıdaki bilgilere göre Kişisel Verilere İlişkin Beyan ve Rıza Onay Formunu okudum, doldurdum ve onaylıyorum (*)." Ve "Yukarıdaki bilgilere göre Muvafakatname-Yetki Belgesini okudum, doldurdum ve onaylıyorum (*)." Bölümleri işaretlenmeli ardından aşağıda yer alan "Ben robot değilim" alanına tıklanmalıdır.

Tüm bu adımların tamamlanmasının ardından gönder tuşuna basıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.