BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan binlerce öğrenci merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Bakanlık takvimine göre BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklanacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sınav sonucu sorgulama...

BİLSEM sınav sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavına katılan öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 1. 2. ve 3. sınıf öğrencileri bugün gün içinde açıklanacak BİLSEM sınav sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Nisan 2020 tarihinde sonuçların adayların erişimine açılacağı biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edileceği biliniyor.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.