Ekrandan kına gecesi

Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz, korona virüsü salgını nedeniyle internette kına gecesi organizasyonu tertipledi. Komşusunun evine giden damat, kına gecesinin sonlarına doğru nişanlısının evine gelerek 'damat basma' ritüelini gerçekleştirdi; polis ekipleri ise toplu eğlence şikayeti üzerine denetime geldi. Durumu öğrenen polisler şaşkınlık yaşadı.
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