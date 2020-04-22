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Haberler Yaşam Ekrandan kına gecesi

Ekrandan kına gecesi

Ekrandan kına gecesi
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz, korona virüsü salgını nedeniyle internette kına gecesi organizasyonu tertipledi. Komşusunun evine giden damat, kına gecesinin sonlarına doğru nişanlısının evine gelerek 'damat basma' ritüelini gerçekleştirdi; polis ekipleri ise toplu eğlence şikayeti üzerine denetime geldi. Durumu öğrenen polisler şaşkınlık yaşadı.

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