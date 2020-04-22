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Haberler Yaşam ‘Kızlarım çok küçük sahip çıkarsınız değil mi?’

çok küçük sahip çıkarsınız değil mi?’

‘Kızlarım çok küçük sahip çıkarsınız değil mi?’
Giriş Tarihi: 22.4.2020

KOVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri parçaladı. Kalaycı'nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı'nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" yazdığı mesaj yürekleri burktu.

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