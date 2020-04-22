KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM KPSS tercih kılavuzu...

ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020/6 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na önlisans mezunları arasından 82 büro personeli, lisans mezunu 57 avukat, 7 büro personeli, 11 mimar, 39 mühendis, 10'da şehir plancısı alınacak. İşte detaylar...

Binlerce adayın merakla beklediği KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na önlisans mezunları arasından 82 büro personeli, lisans mezunları arasından da 57 avukat, 7 büro personeli, 11 mimar, 39 mühendis, 10 şehir plancısı alınacak. İşte detaylar...

KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.



Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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