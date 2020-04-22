Survivor'da kim elendi? 10. haftada adaya veda eden isim kim oldu?

Rekabetin kıyasıya yaşandığı Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Programın izleyenleri bu hafta kimin eleneceğini merakla bekliyordu. Dün yapılan ada konseyinde Survivor adasına veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı adadan ayrılacak ismi açıkladı.İşte detaylar...

Survivor 53. bölümü ile dün akşam ekranlardaydı. Yarışmada merakla beklenen eleme gecesi de yaşandı. Yasin ve Murat'ın kavgasının da konuşulduğu Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim kim oldu? Acun Ilıcalı oylama sonucu adadan ayrılan ismi açıkladı. İşte merak edilenler....

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler ikinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler kaybetti. Yeni sistemin ardından Gönüllüler'de Gizem, Yasin ve Ardahan; Ünlüler'de ise Elif, Ezgi ve Yunus Emre eleme adayı oldu. En az oyu alan ise Ezgi oldu ve genç isim yarışmaya veda etti.

ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

1- Mert

2- Aycan

3- Ersin

GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

1- Barış

2- Cemal Can

3- Evrim

BARIŞ VE YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Dünkğü konseyde Barış ve Yasin hakkında da karar çıktı. iki yarışmacı diskalifiye olmazken 3 ödül oyunundan da yararlanamayacaklar.