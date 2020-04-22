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Haberler Yaşam Üzüm çekirdeği gençleştiriyor

çekirdeği gençleştiriyor

Üzüm çekirdeği gençleştiriyor
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Üzüm çekirdeği içeriğindeki kolajen ve resveratrol, yaşlanmaya karşı savaşmada ve mimik çizgilerinin azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu yüzden çatlaklar ve aknelerin görünümünü azaltmak ve cildin esnekliği artırmak için üretilen birçok kremde bu maddeler kullanılır. Üzüm çekirdeği; kolajen üretimini artırır, cildin daha esnek olmasını sağlar, saçı nemlendirir ve güçlendirir, aknelere karşı savaşır.

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