Zihninizi kaydırak gibi düşünün

Bedeninizi rahatlatmak amacıyla, meditasyon, yoga, spor ve ibadet gibi size ne iyi geliyorsa onu yapmaya mutlaka zaman ayırmalısınız.

Psikolog Onur Akkoca, korona virüs salgını 6 haftaya girerken zihin ve bedeni koruma yöntemlerini Yeni Asır'a anlattı. Zihninizi bir kaydırak gibi hayal edip her gelen olumsuz düşünceyi o kaydıraktan kaydırıp gitmesini sağlamak gerektiğini söyleyen Akkoca, "Birkaç dakikalığına bile olsa bunu yapmak zihni rahatlatır. Bedeni ve ruhu rahatlatmak için size ne iyi geliyorsa onu yapın. Bu ibadet, yoga, meditasyon veya spor olabilir" dedi. Akkoca, "Zihin ve beden bir bütün olarak çalışırsa hayat normale döner. Karantina günleri bittiğinde, sıkıntılar sinsice beklerken, aniden ortaya çıkar. O yüzden bu günler atlatıldıktan sonra her şeyin yaşanmış, bitmiş anılar sayfasında yer alması için zihnimize ve bedenimize kulak verelim" dedi. Akkoca bu süreçte bedenimize ve zihnimize odaklanmamız gerektiğini belirterek önerilerde bulundu.

BEDENİMİZDEKİ NEFES KÖPRÜSÜ

Bedenimize kulak verebiliriz. Çünkü bedeniniz hep buradadır. Kaygı ve korkular ise gelecektedir. Bedeninizi fark ederseniz, içinde bulunduğunuz ana dönersiniz. Başınızdan ayak ucunuza kadar tüm bedeninizi fark edin, dikkatinizi ona verin. Nefes bedene köprü olur. Doğru nefes alma çalışmaları çok yararlı olur.

YAŞADIĞINIZ 'AN'A ODAKLANIN

Düşünce biçimimiz, kontrolünüzün ötesinde bir durumda, kontrol edebileceğiniz en güçlü şeydir. Zihninizi bir kaydırak gibi hayal edin ve her gelen olumsuz düşünceyi o kaydıraktan kaydırın. Birkaç dakikalığına bile olsa bunu yapmak zihni rahatlatır. Anda kalma dediğimiz yani ne iş yapıyorsanız sadece o işe odaklanmak zihni yönetmede çok etkili. Yemek yapıyorsanız sadece yemek ile ilgilenin.

FATİH ŞENDİL