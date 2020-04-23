Altun’un evinin fotoğrafını çekenlere soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı. Özçağdaş önceki gün, Altun'un Üsküdar'daki konutunun önüne geldi. Burada cep telefonu ile evin fotoğraflarını çekmeye başlayan Özçağdaş ile ilgili koruma polisleri tutanak tuttu. Koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP'li Özçağdaş'ın ifadesini alacak.