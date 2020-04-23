ATV TRT 23 Nisan video gönderme işlemi nasıl yapılır? Videolar saat kaçta yayınlanacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs tedbirleri nedeni ile evlerde kutlanacak. Bu kapsamda TRT ve ATV çocukların 23 Nisan videolarını yayınlayacak. Peki TRT ATV 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? İşte detaylar...

ATV ve TRT 23 Nisan video gönderme işlemi nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu sene 23 Nisan okullarda değil evlerde kutlanacak. Çocuklar hazırladıkları videoları TRT ve ATV'ye gönderebilecek. Peki 23 Nisan videoları TRT ve ATV'ye nasıl gönderilir? İşte detaylar...

ATV 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarınızı atv ekranlarından duyurulacak.

En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetini giyip, elinize Türk bayrağı alıp, 23 Nisan mesajı, şiiri, dansını yatay bir şekilde video olarak kaydedebilir ve 22 Nisan tarihine kadar ATV'ye gönderebilirsiniz.Katılacak çocukların y

aş aralığı "4-12 yaş arası" olması gerekiyor.

ATV VİDEO GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

VİDEOLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gün içerisinde ekranlara gelecek olan 23 Nisan videolarına dair herhangi bir saat aralığı belirtilmedi.

TRT 1 23 Nisan video gönderme süresi sona erdiği için yükleme yapılamamaktadır.