CHP İnfaz yasasını AYM’ye taşıdı

CHP, 90 bin mahkumun umudu olan infaz yasası için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP adına AYM'ye başvuruyu TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaparken başvuruya ilişkin Meclis'te açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, korona virüsle mücadele günlerinde 90 bin mahkumun umudu olan yasanın eşitsizlik ve adaletsizlik içerdiğini savundu.