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Çiftler günlük rutinlerini devam ettirmeliler

Çiftler günlük rutinlerini devam ettirmeliler
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Korona virüs nedeniyle sosyal izolasyon toplum hayatında önemli değişimlere neden oluyor. Sosyal ilişkiler ve iş yaşantısı yanında çift ilişkilerinin de bu değişimden payına düşeni aldığına dikkat çeken Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.

ÇOCUKLAR DA ETKİLENİYOR
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, "Çocukların, anne ve babalarının bu süreci olabildiğince psikolojik anlamda "dayanlıklı" yönetebilmelerini görmeleri, onların da ruh sağlığı ve kriz ile baş edebilme yetilerini geliştirebilmeleri açısından da oldukça önem arz etmektedir" dedi.

UYUM SÜRECİ ZORLAŞABİLİR
Evde kalma, evden çalışma gibi düzen değişikliğinin çiftler arasında da bir takım sorunlara ve uyum sürecine neden olabildiğini söyleyen Evre, bu dönemde karı koca ilişkisini yönetebilmenin güçleşebileceğini ve böyle bir durumda kişilere düşen en önemli görevin, ev içinde gerçekleştirmek zorlayıcı olsa da günlük rutinlere devam edebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

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