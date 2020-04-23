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Haberler Yaşam ‘dijital zeybek’ evlere sığdı

‘dijital zeybek’ evlere sığdı

‘dijital zeybek’ evlere sığdı
Giriş Tarihi: 23.4.2020

İzmir Tire'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 8-12 yaş zeybek ekibi için kurs öğretmeni Ahmet Köyük özel bir proje hazırladı. 23 Nisan öncesi zeybek kostümlerini giyen çocuklar, daha önce ekiple birlikte çalıştıkları 'Kostak Ali' zeybeğini evlerinde bireysel şekilde oynadı. Velilerin cep telefonlarıyla çektikleri videolar, dijital ortamda montajlanarak Tire Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, çocuklar salgın bitince zeybeği tekrar birlikte oynayacaklarının sözünü verdi.

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