Evde 23 Nisan coşkusu

Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamadı. Ama çocuklarımız salgın korkusunun bayram coşkusunun önüne geçmesine izin vermedi. Minikler, evleri ve balkonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıp bayram coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yıl kutlamaları bu yıl korona virüs salgını önlemleri nedeniyle okullarda, sokaklarda ve meydanlarda değil, evlerde yapıldı. 23 Nisan hazırlıklarını evde yapan öğrenciler, oturdukları dairelerin pencerelerini sınıfları gibi süsleyip, balkonlarını da Türk bayrakları ve balonlarla donattı.

BAYRAMA ENGEL YOK

Yeni Asır, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel ve anlamlı günde İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye ve dünyada bu sevinci yaşayan 23 Nisan çocuklarının coşkusuna ortak oldu. Aileleri ile birlikte evleri ve balkonlarından yaşıtlarına ve büyüklerine seslenen çocuklar 'Evde kalın' çağrısı yapmayı da ihmal etmedi.