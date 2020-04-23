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Haberler Yaşam Kaza yapan tramvay raydan çıktı

Kaza yapan tramvay raydan çıktı

Kaza yapan tramvay raydan çıktı
Giriş Tarihi: 23.4.2020

İstanbul Sultangazi'de Topkapı yönüne giden tramvay, iddiaya göre freni boşalınca yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, önü parçalanan tramvay ise raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Otobüsün motor kısmında da ufak çaplı yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde toplanan kalabalığa ise sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

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