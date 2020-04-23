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Haberler Yaşam Kaza yaptığı aracın tavanına düştü

yaptığı aracın tavanına düştü

Kaza yaptığı aracın tavanına düştü
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Konya'nın Kulu ilçesinde Bülent O. idaresindeki otomobil, İsa G'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü İsa G, otomobilin tavanına düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsü, aracın tavanında oturarak ambulansı bekledi. Bacağından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen İsa G'nin, 1.48 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye, 6 bin 485 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

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