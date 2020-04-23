Korona günlerinde iftar yemekleri kapıya teslim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli vatandaşlar da Bizİzmir dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin artık olmayacağını, bunun yerine belediyenin her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını söyledi.

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20 lira değerindeki iki kişilik iftar paketinde tarhana çorbası, ana yemek olarak tarrak Urla kavurma, günlük olarak değişecek şekilde bulgur, pirinç pilavı ya da makarna, içinde hurma, siyahyeşil zeytin, bal ve reçel olan iftariyelik ve iki ekmek bulunuyor.