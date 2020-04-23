Kuru yemişle güçlü kalın

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, hastalıklara karşı vücudu savunmanın en temel kuralıdır. Bu hayati sistem birçok hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı vücudu korur. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde en pratik, sağlıklı ve besleyici atıştırmalıkların kuru yemiş olduğu bilinmektedir. Özellikle bu dönem evde izole bir şekilde hayatını devam ettiren kişilerin kuru yemiş ve meyve tüketmesi bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri adına önemlidir.