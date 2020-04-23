Lımonlu su romatizmaya iyi geliyor

Limonlu ılık su antiseptik ve tıbbi etkileri olan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan alternatif bir koruyucudur. Enfeksiyon ve hastalıklara neden olan patojenik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını önlemeye yardımcı olan limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de yardımcı olur. Böylece grip gibi enfeksiyon hastalıklarından korunmanızı sağlar. Ayrıca limonlu su ürik asidi eritmeye katkı sağlar. Düzenli tüketildiğinde romatizma gibi hastalıkların önlenmesine ve tedavi edilmesine de yardımcı olur.