Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 23 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Nisan Perşembe hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BURSA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu