  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam MİT’in operasyonuyla Avrupa’dan getirildi

’in operasyonuyla Avrupa’dan getirildi

MİT’in operasyonuyla Avrupa’dan getirildi
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi. Emniyet birimlerine teslim edilen terörist Özdemir, örgüte 2014'te katılmıştı. Örgütün kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Cizre'de 2015-2016 yıllarında yürütülen operasyonda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı. Bir operasyon sırasında yaralanan ve tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan Özdemir hakkında, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MİT’in operasyonuyla Avrupa’dan getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA