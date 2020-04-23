MİT’in operasyonuyla Avrupa’dan getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının sözde Cizre Sorumlusu "Zibo" kod adlı Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye'ye getirildi. Emniyet birimlerine teslim edilen terörist Özdemir, örgüte 2014'te katılmıştı. Örgütün kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyetleri yürüten terörist Özdemir, Cizre'de 2015-2016 yıllarında yürütülen operasyonda, örgüt safında güvenlik güçlerine karşı silahlı çatışmalarda yer almıştı. Bir operasyon sırasında yaralanan ve tedavi için yasa dışı yollardan ülke dışına kaçan Özdemir hakkında, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.