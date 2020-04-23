‘Vatandaşlık dersi hayat boyu verilsin’

25. Dönem İzmir Milletvekili ve iş insanı Murat Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Kovid-19 salgını sebebiyle zor bir süreçten geçildiğini belirten Koç, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Milli egemenliğimizin temelleri atılırken bizim milletimiz her yaştan ferdiyle büyük ve onurlu bir mücadele vermiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde durmadan, yılmadan, yıkılmadan yürümüştür. Bugün bu kutlu mücadelenin zaferi olan meclisimizin açılışının 100'üncü yıldönümünü kutluyoruz. Allah dünya durdukça 23 Nisan'ı kutlamayı aziz milletime nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

ÖRF VE ADETLERİ YAŞAMAK

Mesajında vatandaşlık dersinin ilkokuldan başlayarak eğitim hayatı boyunca verilmesi gerektiğini de söyleyen Koç, "Vatandaşlık dersinin temel amacı 'vatandaş' yetiştirmektir. Vatandaşlık örf ve adetleri yaşamakla başlar. Örf ve adet ailede de, devlette de, toplumda da vardır. İngiltere'de yazılı anayasa yoktur, örf ve adetle bütünleşmiş toplum vardır. Okullarımızda da bizim örf ve adetlerimize uygun vatandaşlık dersi verilmeli, büyüğünü bilen, küçüğünü, ülkesini, milletini seven, değer yargılarına saygılı olan, aynı yargıları üstlenen, vergisini severek veren adaletli insanlar yetiştirilmelidir" açıklamasını yaptı. Yöneticilere ve çocuklara çağrıda bulunan Murat Koç, "Eğitim müfredatında 'vatandaşlık bilgisinin' daha kapsamlı ve eğitim hayatı boyunca devam edecek bir ders olmasını temenni ediyorum. Kovid-19 salgınından kurtularak, coşkuyla, birbirimizi kucaklayacağımız bayramlarda birlikte olmak dileğiyle" dedi.