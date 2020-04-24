24 saat içinde 2 bin 14 hasta iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Nisan korona virüs verilerini açıkladı. Dün Türkiye'deki vaka sayısı önemli bir 40 bin 962 olurken, vaka sayısı 3 bin 116 olarak kayıtlara geçti. 115 hasta hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 14'e artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun belirtisidir" dedi. Koca'nın açıkladığ verilere göre, 24 saatte oranda düştü. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hareketli günlere geri dönmenin izolasyona ve kurallara dikkat etmeye bağlı olduğunu söyledi. Dünkü test sayısı çıktı. Filyasyon taramalarında toplam 322 bin 754 vakanın tespit edildiği bildirildi. Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm te sağlığına kavuşan hasta sayısında 2 bin 14 ile rekor kırıldı. 23 Nisan verilerinin bir önceki güne göre daha iyi bir durumu gösterdiğini belirten Bakan Koca, pozitif hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştıklarını söyledi.