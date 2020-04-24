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75’lik nine duvardan atlayıp yasağı deldi

75’lik nine duvardan atlayıp yasağı deldi
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Adıyaman'da çocuklarının zincir ile kapattığı bahçe kapısını açamayan 75 yaşındaki Zahide Karakurt, sokağa çıkmak için çareyi duvara tırmanarak kaçmakta buldu. Duvardan tırmanarak dışarı çıkan yaşlı kadını gören komşuları ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

'EVDE DELİRECEĞİM'
Haber verilmesi üzerine çocuklarının gelerek sakinleştirdiği Zahide nine, "Evde sıkılmaktan adeta deli olacağım. Bende kendimi oradan aşağıya attım. Taziyeye gidecektim bırakmadılar" dedi. Zahide ninenin oğlu Yusuf Karakurt ise, "Kapıyı zincirledik ama duvarın üzerinden atlamış. Bir daha dışarı giderse polis çağıracağımı söyledim" diye konuştu.

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