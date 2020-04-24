ABD’de yaşayan cerrah Çin’e dava açtı

ABD'de yaşayan ve California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yüzbinlerce masum insanın hayatını kaybetmesine ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan salgınla ilgili Çin'e dava açılması gerektiğini söyledi. Yeni Asır'a yaptığı açıklamada avukatları aracılığıyla kişisel olarak Çin'e tazminat davası açtığını duyuran Çilingiroğlu, "Tüm dünyaya örnek olması için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi. Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağına vatandaşların harfiyen uyması gerektiğini de belirten Çilingiroğlu, "Tüm dünyada sağlık sistemi çökmüş durumda. O yüzden Türkiye'nin kıymetini bilin. Türk sağlık sistemi salgına rağmen dimdik ayakta" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL