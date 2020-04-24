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Haberler Yaşam Aliağa’da hijyen ekipleri görev basında

’da hijyen ekipleri görev basında

Aliağa’da hijyen ekipleri görev basında
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Korona virüs salgınına karşı Aliağa'nın tüm cadde ve sokaklarını insan sağlığına zararsız antiviral su ile yıkayan belediye hijyen ekipleri, çalışmalarını Kapukaya, Yüksekköy, Uzunhasanlar, Karaköy, Karakuzu, ve Çıtak mahallelerinde sürdürdü. Belediye hijyen ekipleri dezenfekte işlemlerine hazırlanan plan ve program dahilinde kent genelinde devam edecek.

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