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’li Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

CHP’li Kaftancıoğlu hakkında soruşturma
Giriş Tarihi: 24.4.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polisleri tarafından tespit edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenilirken Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'un, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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