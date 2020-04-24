Dere yatağına uçan araçta 5 kişi yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde Sinan Koçak (30) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan sürücü Koçak ile otomobildeki Özkan Özcanlı (30), Fatma Altınışık (18), Feyza Kahraman (23) ve Edanur Altınışık (20), yoldan geçen bir sürücü tarafından anayola kadar götürüldü. Burada ambulansa alınan yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişinin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.