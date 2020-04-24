Buca Belediyesi Zabıtası, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kaçak imalatçılara göz açtırmadı. Bir depoya baskın yapan ekipler, halka ücretsiz verildiği halde para karşılığı satılmak üzere hazırlanan 9 bin 500 maskeye el koydu. Ekipler önceki gün ise sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanları üreten bir depoya baskın yaptı. Standartlara aykırı ve sağlıksız alanda üretilen ekipmanlara el koyulurken, ruhsatsız işletme mühürlendi.
Fırsatçılar suçüstü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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