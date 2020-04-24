Fırsatçılar suçüstü yakalandı

Buca Belediyesi Zabıtası, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kaçak imalatçılara göz açtırmadı. Bir depoya baskın yapan ekipler, halka ücretsiz verildiği halde para karşılığı satılmak üzere hazırlanan 9 bin 500 maskeye el koydu. Ekipler önceki gün ise sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanları üreten bir depoya baskın yaptı. Standartlara aykırı ve sağlıksız alanda üretilen ekipmanlara el koyulurken, ruhsatsız işletme mühürlendi.