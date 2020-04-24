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Haberler Yaşam Fırsatçılar suçüstü yakalandı

Fırsatçılar suçüstü yakalandı

Fırsatçılar suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Buca Belediyesi Zabıtası, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kaçak imalatçılara göz açtırmadı. Bir depoya baskın yapan ekipler, halka ücretsiz verildiği halde para karşılığı satılmak üzere hazırlanan 9 bin 500 maskeye el koydu. Ekipler önceki gün ise sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanları üreten bir depoya baskın yaptı. Standartlara aykırı ve sağlıksız alanda üretilen ekipmanlara el koyulurken, ruhsatsız işletme mühürlendi.

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