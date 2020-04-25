Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için yaptığı diplomatik görüşmelere devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Başkan Erdoğan daha sonra Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

GANNUŞİ İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

BORİSOV İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan daha sonra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.