  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

25.04.2020, 20:11

Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için yaptığı diplomatik görüşmelere devam ediyor. Başkanı ile görüşen Başkan Erdoğan daha sonra Başkanı Gannuşi ve 'la görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek ve iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

GANNUŞİ İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

BORİSOV İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan daha sonra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede destek ve iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA