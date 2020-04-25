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Haberler Yaşam Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi

’in 43 milyon dolarlık karantina evi

Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi
Giriş Tarihi: 25.4.2020

ABD'li dev teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolarlık malikanesine kapattı. İlk kez görüntülenen 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor. Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor.

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