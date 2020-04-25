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Haberler Yaşam Hapisten çıkan eşini silahla ağır yaraladı

Hapisten çıkan eşini silahla ağır yaraladı

Hapisten çıkan eşini silahla ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Esengül T'yi yaralayıp kaçan Serdar T, 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı. Olay Hacıseyfettin mahallesindeki evde önceki akşam yaşandı. Uyuşturucu ticareti yapmaktan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Esengül T. ile eşi Serdar T. bilinmeyen nedenle tartıştı. Ruhsatsız tabancasını çıkaran Serdar T, eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içinde yığılırken, Serdar T. ise kaçtı. 'Botanik Park'ta yakalanan zanlının sorgusu sürerken, Esengül T, hastaneye kaldırıldı.

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