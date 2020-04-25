Kısıtlamaya rağmen pide kuyruğundalar

Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Denizlililer, ramazanın vazgeçilmezi pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girildi. Kentte 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçüde yasağa uymalarına rağmen ramazanın başlamasıyla vatandaşların açık olan fırınlardan pide alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.