Kısıtlamaya rağmen pide kuyruğundalar

Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Denizlililer, ramazanın vazgeçilmezi pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girildi. Kentte 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçüde yasağa uymalarına rağmen ramazanın başlamasıyla vatandaşların açık olan fırınlardan pide alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
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