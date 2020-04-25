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Kısıtlamaya rağmen pide kuyruğundalar

Kısıtlamaya rağmen pide kuyruğundalar
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen Denizlililer, ramazanın vazgeçilmezi pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girildi. Kentte 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçüde yasağa uymalarına rağmen ramazanın başlamasıyla vatandaşların açık olan fırınlardan pide alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

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