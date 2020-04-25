Virüse karşı mesafe kiti ve akıllı bileklik üretti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde futbol hakemi Cem Yavuz, korona virüsü tedbirleri kapsamında, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' geliştirdi. Yavuz'un geliştirdiği cihazlar, sürekli vücut ısısını kontrol ederken, yanına 1.5 metreden fazla yaklaşan olduğunda ya da kendi elini başına yaklaştırdığında sesli uyarı veriyor.

37.5 DERECE OLURSA

Cihazlar ayrıca dakikada bir öterek, Cem Yavuz'u ellerini dezenfekte etmesi için uyarıyor. Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Cem Yavuz'un, ateş ölçer, ivme ve zamanlayıcı sensörleri ve pille oluşturulan akılı bileklik, vücut ısısını ölçtüğü gibi eller kafaya yaklaştığında ve her 25 dakikada bir uyarı veriyor. Pil ve mesafe sensöründen oluşan 'Covid-19 mesafe kiti' ise üzerine takılı olduğu kişinin yanına yaklaşan biri olduğunda sinyal veriyor. Bu kitle sosyal mesafeyi koruyan Yavuz, 'akıllı bileklik' ile elleriyle yüzüne, gözlerine ve ağzına dokunmanın önüne geçiyor. Yine 'akıllı bileklik' sayesine 25 dakikada bir ellerini dezenfekte eden Yavuz'un geliştirdiği ürünler sayesinde ateşi 37.5 dereceye ulaşırsa da anında haberi olacak.